Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны

Украина и Норвегия подписали документ о совместном производстве украинских дронов.

Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что подписал соглашение с министром обороны Норвегии Туре О. Сандвиком.

"Следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей", – сообщил министр.

Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями.

В свою очередь, Украина получит сильную производственную площадку, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями.

Напомним, на этой неделе Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение относительно украинского дрона-перехватчика Octopus – "охотника на „Шахедов".

Также сообщалось, что в НАТО разработали для ВСУ и испытывают новое вооружение против КАБ и "Шахедов".