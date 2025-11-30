Швейцарцы не захотели вводить новый налог для богатых и гражданскую службу для всех

Швейцарское население на референдуме в воскресенье решительно отклонило как предложение облагать налогом наследство сверхбогатых, так и призыв ввести гражданскую службу для всех граждан.

Об этом свидетельствует прогноз GFS Bern, который приводит SRF, сообщает "Европейская правда".

Около 84% избирателей сказали „нет" инициативе "Гражданский долг", а около 76% отклонили инициативу о налогообложении наследства сверхбогатых людей.

Голосование завершилось в 12:00 в воскресенье.

Инициатива по налогообложению наследства предлагала ввести 50% налог для завещаний, где сумма наследства составляла более 50 миллионов швейцарских франков. Группа политических активистов из молодежного крыла Социал-демократической партии Jeunesse Socialiste проводила кампанию за такие радикальные изменения.

Вместо этого средства из собранного налога предлагали тратить на инициативы по изменению климата.

Шансы на успех инициативы считались небольшими или отсутствующими, поскольку опросы показывали, что 75% избирателей в Швейцарии не поддерживают такие нововведения.

Инициатива "Гражданский долг" сначала получила достаточно широкую поддержку, но в последние недели потеряла популярность. Комитет, стоящий за инициативой, утверждал, что требование к каждому гражданину Швейцарии, независимо от пола, пройти военную службу в армии или гражданскую службу, укрепит социальную сплоченность.

Ранее СМИ анонсировали, что французский президент Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может объявить о введении добровольной военной службы во Франции – проект, который обсуждается уже несколько месяцев.

Один из опросов показал, что подавляющее большинство граждан Франции поддержали бы введение добровольной военной службы.