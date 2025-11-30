Глава МЗС Туреччини вважає, що угода між Україною і РФ могла б забезпечити мир на 50-70 років

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан вважає, що потенційна мирна угода між Україною і Росією могла б забезпечити мир в регіоні на наступні 50-70 років.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag, витяги з якого наводить турецьке агентство Anadolu.

Говорячи про російсько-українську війну, Фідан сказав, що порівняно з минулим обидві сторони зараз більшою мірою готові до миру, оскільки побачили масштаб страждань людей і руйнувань.

"Путін також готовий за певних умов прийняти припинення вогню і всеосяжну мирну угоду. Це було передано українській стороні, і ми залучені до деяких аспектів цього процесу. Ця війна дуже дорого обходиться і Росії", – заявив міністр.

Він підкреслив, що потенційна мирна угода повинна містити чіткі зобов'язання сторін не нападати одна на одну "за жодних обставин".

"Якщо вдасться домовитися з цього питання, то в регіоні можна забезпечити мир на 50, 60, 70 років. Можливо, і довше", – переконаний турецький міністр.

При цьому, за його словами, мирна угода не означає відмови від власних заходів безпеки.

"Ні європейці, ні росіяни цього не зроблять, навпаки – вони продовжать підготовку до різних сценаріїв. НАТО теж буде це робити. Час покаже, наскільки стійким виявиться мир. Однак Росія також несе економічні та соціальні збитки і виграє від угоди", – сказав Фідан.

ЗМІ раніше писали, що Катар і Туреччина брали участь у розробці нового "мирного плану" Сполучених Штатів про припинення війни Україні та підтримують посередницькі зусилля США.

Правитель Росії Владімір Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 23 листопада заявив, що бачить перший проєкт "мирного плану", підготовлений з адміністрацією Трампа, як можливу основу для "остаточного мирного врегулювання".