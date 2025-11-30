Укр Рус Eng

Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії "ситуацію в дипломатії" та енергостійкість

Новини — Неділя, 30 листопада 2025, 18:34 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої скоординували подальші кроки у взаємодії між Україною та ЄС.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, діалог із Єврокомісією залишається  скоординованим. 

"Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання",  – повідомив президент. 

Окрему увагу приділили темі енергетичної стійкості України на тлі постійних ударів РФ.

"Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці. Ціную готовність допомагати Україні", – написав Зеленський.

Попередня розмова президента з главою Єврокомісії відбулася 26 листопада.

26 листопада головна речниця Європейської комісії Паула Піньо заявила, що Єврокомісія готова презентувати правовий текст щодо надання Україні "репараційних позик" на основі заморожених активів Росії.

