Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии "ситуацию в дипломатии" и энергоустойчивость
Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которой скоординировали дальнейшие шаги во взаимодействии между Украиной и ЕС.
Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
По словам Зеленского, диалог с Еврокомиссией остается скоординированным.
"Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку. Обсудили ситуацию в дипломатии, и у нас есть общее видение ключевых вопросов", – сообщил президент.
Отдельное внимание уделили теме энергетической устойчивости Украины на фоне постоянных ударов РФ.
"Также важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике. Цени готовность помогать Украине", – написал Зеленский.
Предыдущий разговор президента с главой Еврокомиссии состоялся 26 ноября.
26 ноября главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия готова представить правовой текст о предоставлении Украине "репарационных займов" на основе замороженных активов России.