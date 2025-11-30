Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за метеозондов из Беларуси

Аэропорт Вильнюса в Литве сообщил в воскресенье, что временно приостановил работу из-за подозрения на наличие воздушных шаров в своем воздушном пространстве.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление аэропорта.

"Сообщаем, что 30 ноября 2025 года в 18:09 над аэропортом Вильнюса были введены временные ограничения воздушного пространства. Ограничения действуют до 21:00. По предварительной информации, на решение о введении ограничений воздушного пространства повлияли навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров, движущихся в направлении аэропорта Вильнюса", – говорится в сообщении.

Литва обвиняет Беларусь в том, что она прибегла к новой форме гибридной атаки, позволяя метеозондам с контрабандой нарушать воздушное пространство Литвы.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Лукашенко назвал закрытие границы "безумной аферой", обвинив Запад в ведении гибридной войны против Беларуси и России.

Министры иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести дополнительные санкции против Минска из-за полетов воздушных шаров с контрабандой.