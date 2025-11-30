Литва просить ЄС допомогти повернути вантажівки з Білорусі та ввести санкції

Міністри закордонних справ і транспорту Литви Кястутіс Будріс та Юрас Тамінскас звернулися до Європейської комісії з проханням допомогти повернути литовські вантажівки, що застрягли в Білорусі, а також запровадити додаткові санкції проти Мінська через польоти повітряних куль з контрабандою.

Як пише "Європейська правда", із листом з відповідним проханням ознайомилось агентство BNS.

У листі міститься прохання "підготувати й представити послідовний план дій ЄС, спрямований на допомогу європейським перевізникам у Білорусі, а також на вирішення проблеми безпеки на кордоні Литви й Білорусі, яку створює використання безпілотних літальних об’єктів, зокрема контрабандних куль".

Єврокомісарів, відповідальних за зовнішні справи та транспорт, просять "на рівні ЄС вимагати повного та безумовного звільнення європейських перевізників і їхнього майна, яке незаконно утримується на білоруському боці".

Комісію також просять допомогти ініціювати запропоновані Литвою нові санкції проти Білорусі, які, серед іншого, мали б бути запроваджені щодо мінських посадовців, відповідальних за польоти куль з контрабандою.

Прем’єрка Литви Інга Ругінене наприкінці цього тижня заявила, що в Білорусі застрягло близько 280 вантажівок, тоді як національна асоціація перевізників Linava стверджує, що загальна кількість литовських транспортних засобів і досі становить близько 4 тисяч, з них 1,25 тисячі – тягачі.

Литовські компанії отримали попередження від Білорусі: якщо вантажівки простоять на спеціальних майданчиках чотири місяці, їх конфіскують.

Нагадаємо, 25 листопада самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "проблему" виїзду литовських вантажівок з країни повинні вирішувати МЗС обох країн.

Його заява пролунала на тлі продовження блокування Білоруссю виїзду литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування попри те, що Литва вже відкрила кордон з країною.

Литва ненадовго повністю закривала кордон з Білоруссю на тлі масових вторгнень метеозондів з контрабандою, проте вирішила достроково відкрити пункти пропуску.