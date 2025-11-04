Мерц пригласил сирийского президента для разговоров о депортации

Вскоре после визита министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля в Сирию канцлер Фридрих Мерц пригласил временного президента страны в Германию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Причиной приглашения является желание Мерца обсудить с Ахмедом аль-Шараа депортацию сирийских преступников из Германии.

"Гражданская война в Сирии закончилась. Сейчас нет абсолютно никаких оснований для предоставления убежища в Германии, и поэтому мы можем начать с депортации", – сказал Мерц во время визита в Хузум в Шлезвиг-Гольштейне.

Лидер ХДС пообещал, что Германия будет участвовать в стабилизации ситуации в стране. Он также выразил уверенность, что значительная часть сирийских беженцев вернется добровольно. Без них восстановление Сирии было бы невозможным, сказал Мерц. Тех же, кто отказался вернуться в страну, находясь в Германии, "мы, конечно, можем депортировать в ближайшее время", добавил канцлер.

Мерц таким образом отреагировал на заявление министра иностранных дел Вадефуля. Во время визита в Сирию он выразил сомнение, что, учитывая массовые разрушения, вызванные многолетней гражданской войной, большое количество сирийских беженцев добровольно вернется туда в краткосрочной перспективе.

"Для людей здесь практически невозможно жить по-настоящему достойной жизнью", – сказал министр во время визита в Харасту, сильно разрушенный пригород Дамаска.

По данным Федерального министерства внутренних дел, в августе в Германии находилось 951 406 человек из Сирии. Из них 920 были обязаны покинуть страну.

В Сирии многолетний правитель Башар аль-Асад был свергнут почти год назад исламистским ополчением во главе с аль-Шараа. Он был назначен временным президентом и с тех пор ведет страну к открытости и сближению с Западом. По сообщениям сирийских государственных СМИ, он планирует посетить Вашингтон на следующей неделе.

Ранее МВД Германии заявило, что краткосрочные поездки в Сирию приведут к потере права на защиту в Германии для сирийских беженцев.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.

В марте Германия через 13 лет перерыва вновь открыла посольство в Сирии. Это произошло после свержения режима Башара Асада.