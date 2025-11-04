Латвія обмежила доступ до ще майже трьох десятків сайтів з роспропагандою

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до 27 інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду.

Відповідні повідомлення опубліковані в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У двох повідомленнях пояснюється, що рада отримала лист від Служби державної безпеки (VDD) про перевірку таких сайтів: gra.ru, tagilcity.ru, www.donnews.ru, www.1 rnd.ru, dontr.ru, fedpress.ru, salsknews.ru, www.domostroydon.ru, newsib.net, ctv7.ru, www.infopro54.ru, trk-bratsk.tv, kazachestvo.ru, sia.ru, sibru.com, lentv24.ru, gazetacrimea.ru і чукотка.рф.

Також було отримано лист про сайти militaryarms.ru, mustoi.ru, literia.ru, www.bashinform.ru, yutazy.ru, media73.ru, ivanovoobl.ru, nevadm.ru і gnkk.ru. У повідомленні не уточнюється, що перевірку проводила саме VDD – лише зазначено, що інформацію отримано від іншого компетентного державного органу.

У всіх повідомленнях підкреслюється, що на цих сайтах поширюють однобічну і тенденційну інформацію про війну Росії проти України, здійснюють інформаційну та громадську підтримку російських військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях в Україні, а також формують почуття приналежності та позитивне ставлення до Росії.

На деяких із цих ресурсів просувається сприятлива для Росії інтерпретація історії та легітимізується приналежність незаконно окупованих і анексованих українських територій Росії.

На думку перевіряльників, такий зміст може негативно впливати на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні стосунки, розуміння цінностей, а також на солідарність Латвії та підтримку України в питаннях її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

Раніше NEPLP уже ухвалювала аналогічні рішення про обмеження доступу до інтернет-порталів, що поширюють російську пропаганду.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент вивчає можливість заборони доступу до російських пропагандистських вебсайтів зі своєї ІТ-інфраструктури.

Нагадаємо, у Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років в'язниці за порушення санкцій.

А країни "Групи семи" запевнили, що бачать спроби Росії маніпулювати громадською думкою на Заході через свого пропагандистського мовника RT.