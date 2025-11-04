Латвия ограничила доступ к еще почти трем десяткам сайтов с роспропагандой

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к 27 интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

Соответствующие сообщения опубликованы в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В двух сообщениях объясняется, что совет получил письмо от Службы государственной безопасности (VDD) о проверке таких сайтов: gra.ru, tagilcity.ru, www.donnews.ru, www.1 rnd.ru, dontr.ru, fedpress.ru, salsknews.ru, www.domostroydon.ru, newsib.net, ctv7.ru, www.infopro54.ru, trk-bratsk.tv, kazachestvo.ru, sia.ru, sibru.com, lentv24.ru, gazetacrimea.ru и чукотка.рф.

Также было получено письмо о сайтах militaryarms.ru, mustoi.ru, literia.ru, www.bashinform.ru, yutazy.ru, media73.ru, ivanovoobl.ru, nevadm.ru и gnkk.ru. В сообщении не уточняется, что проверку проводила именно VDD – лишь указано, что информация получена от другого компетентного государственного органа.

Во всех сообщениях подчеркивается, что на этих сайтах распространяют одностороннюю и тенденциозную информацию о войне России против Украины, осуществляют информационную и общественную поддержку российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Украине, а также формируют чувство принадлежности и положительное отношение к России.

На некоторых из этих ресурсов продвигается благоприятная для России интерпретация истории и легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных украинских территорий России.

По мнению проверяющих, такое содержание может негативно влиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность Латвии и поддержку Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Ранее NEPLP уже принимала аналогичные решения об ограничении доступа к интернет-порталам, распространяющим российскую пропаганду.

Ранее стало известно, что Европейский парламент изучает возможность запрета доступа к российским пропагандистским веб-сайтам из своей ИТ-инфраструктуры.

Напомним, в Латвии главреда пропагандистского Sputnik приговорили к 2 годам тюрьмы за нарушение санкций.

А страны "Группы семи" заверили, что видят попытки России манипулировать общественным мнением на Западе через своего пропагандистского вещателя RT.