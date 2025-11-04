Демократи і республіканці в Конгресі висунули ідею для припинення шатдауну

У Палаті представників Конгресу США група демократів і республіканців оприлюднила пропозицію, яка, на їхню думку, може нарешті подолати партійні розбіжності, через які в країні вже понад місяць триває шатдаун.

Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Як зазначає портал, рідкісний випадок двопартійної координації є останнім сигналом того, що законодавці обох партій – особливо помірковані та ті, хто представляє спірні округи – все більше втомлюються від тривалого шатдауну.

У понеділок конгресмени Дон Бейкон (республіканець з Небраски), Том Суоцці (демократ з Нью-Йорка), Джефф Херд (республіканець з Колорадо) і Джош Готтхаймер (демократ з Нью-Джерсі) оприлюднили ініціативу, яка передбачає продовження на два роки дії підвищених податкових кредитів на страхові премії в рамках Закону про доступну медичну допомогу (Affordable Care Act, ACA).

"Конгрес застряг у глухому куті, і занадто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом", – заявили законодавці в офіційному повідомленні.

Водночас автори ініціативи висловлюють впевненість, що демократи і республіканці "можуть сісти за стіл переговорів, вислухати один одного і знайти спільну мову, особливо коли йдеться про зниження витрат на охорону здоров'я".

Законодавці представили свою пропозицію як "справедливий, розумний шлях вперед" щодо податкових пільг ACA.

"Компроміс – це не щось надскладне, і його не слід розглядати як слабкість", – зазначили конгресмени.

Повідомляли, що вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет триває вже 34 дні та може встановити рекорд, якщо найближчими днями республіканці і демократи не досягнуть компромісу.

Минулого тижня в Сенаті 13-й раз провалився проєкт щодо фінансування роботи уряду.

При цьому проєкт з додатковими коштами, довкола якого продовжуються суперечки, передбачає витрати на роботу уряду лише до 21 листопада.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.