Шатдаун у США став другим найдовшим в історії та близький до рекорду

Вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет триває вже 34 дні та може встановити рекорд, якщо найближчими днями республіканці і демократи не досягнуть компромісу.

Понеділок 3 листопада став 34-м днем паузи у роботі федерального уряду США, що робить цей шатдаун другим найдовшим в історії.

Рекордна пауза у роботі уряду США тривала 35 днів – у грудні 2018-січні 2019 року, під час першої президентської каденції Трампа.

Якщо у найближчу добу республіканці та демократи не досягнуть компромісу для схвалення додаткового фінансування на роботу уряду, поточний шатдаун має шанси встановити новий рекорд.

Сенат має зібратися на засідання о 15:00 за Вашингтоном. Минулого тижня в Сенаті 13-й раз провалився проєкт щодо фінансування роботи уряду.

При цьому проєкт з додатковими коштами, довкола якого продовжуються суперечки, передбачає витрати на роботу уряду лише до 21 листопада.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.

Міністр фінансів Скотт Бессент вихідними попередив, що після 15 листопада у Пентагону не буде коштів для заробітних плат військовослужбовцям.

Як повідомляли, Пентагон отримав благодійний внесок у розмірі 130 млн доларів від особи, що побажала залишитись анонімною, на заробітні плати військовослужбовцям США в умовах шатдауну. За даними ЗМІ, донат надійшов від мільярдера-прихильника Трампа.