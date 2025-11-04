Демократы и республиканцы в Конгрессе выдвинули идею для прекращения шатдауна

В Палате представителей Конгресса США группа демократов и республиканцев обнародовала предложение, которое, по их мнению, может наконец преодолеть партийные разногласия, из-за которых в стране уже более месяца продолжается шатдаун.

Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Как отмечает портал, редкий случай двухпартийной координации является последним сигналом того, что законодатели обеих партий – особенно умеренные и те, кто представляет спорные округа – все больше устают от длительного шатдауна.

В понедельник конгрессмены Дон Бэйкон (республиканец из Небраски), Том Суоцци (демократ из Нью-Йорка), Джефф Херд (республиканец из Колорадо) и Джош Готтхаймер (демократ из Нью-Джерси) обнародовали инициативу, которая предусматривает продление на два года действия повышенных налоговых кредитов на страховые премии в рамках Закона о доступной медицинской помощи (Affordable Care Act, ACA).

"Конгресс застрял в тупике, и слишком много американцев потеряли веру в то, что мы можем работать вместе", – заявили законодатели в официальном сообщении.

В то же время авторы инициативы выражают уверенность, что демократы и республиканцы "могут сесть за стол переговоров, выслушать друг друга и найти общий язык, особенно когда речь идет о снижении расходов на здравоохранение".

Законодатели представили свое предложение как "справедливый, разумный путь вперед" в отношении налоговых льгот ACA.

"Компромисс – это не что-то сверхсложное, и его не следует рассматривать как слабость", – отметили конгрессмены.

Сообщалось, что вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета длится уже 34 дня и может установить рекорд, если в ближайшие дни республиканцы и демократы не достигнут компромисса.

На прошлой неделе в Сенате в 13-й раз провалился проект о финансировании работы правительства.

При этом проект с дополнительными средствами, вокруг которого продолжаются споры, предусматривает расходы на работу правительства только до 21 ноября.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.