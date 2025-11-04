У президента Литвы сомневаются, что кандидат в министры обороны получит должность

В Литве кандидат на должность министра обороны Робертас Каунас произвел на президента Гитанаса Науседу лучшее впечатление, чем ожидали, однако есть сомнения, что он все же получит должность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис, его слова приводит LRT.

Как отметил Матульонис, Каунас выглядит "очень серьезно и хорошо разбирается в некоторых вопросах".

"Впечатление оказалось лучшим, чем мы ожидали... Помимо компетентности, мы всегда считаем, что будущий министр должен прежде всего понимать, на какую должность он идет и с какими геополитическими вызовами он столкнется. В этом вопросе, пожалуй, его понимание схоже с нашим", – сказал советник президента.

В то же время он выразил сомнение, что Науседа назначит Каунаса главой Минобороны.

"Я не могу сегодня сказать, что будет принято положительное решение, ситуация может сложиться по-разному. Мы действительно ценим мнение людей и еще раз повторю – как личные качества, так и компетенция являются очень важными", – добавил Матулёнис.

Социал-демократическая партия Литвы на прошлой неделе решила выдвинуть на должность министра обороны депутата парламента Робертаса Каунаса. Сейчас Каунас работает в Сейме Литвы в комитетах по вопросам будущего и национальной безопасности и обороны.

В понедельник на площади под президентским дворцом в Вильнюсе собралось несколько десятков протестующих, которые призвали Науседу не назначать Каунаса на должность министра обороны. Мол, он недостаточно опытен.

Напомним, 23 октября премьер Литвы Инга Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновниками.