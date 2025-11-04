Кіпр хоче створити близькосхідний аналог НАТО

Кіпр хоче створити регіональну організацію для сприяння безпеці на Близькому Сході за аналогом НАТО чи ОБСЄ.

Про це заявив кіпрський президент Нікос Христодулідіс, його цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Христодулідіс переконаний, що організація такого типу може стати платформою для забезпечення стабільності в одному з найбільш нестабільних регіонів світу.

За його словами, Кіпр наразі працює над "формуванням необхідних політичних умов" для створення регіональної організації з безпеки та співробітництва на Близькому Сході.

"Це щось на зразок НАТО або ОБСЄ на Близькому Сході, якщо хочете. Це підкреслило б переваги сприяння регіональній співпраці", – заявив президент.

Христодулідіс додав, що Кіпр готовий очолити цю ініціативу, позиціонуючи себе як дипломатичний міст між Європою та її південними сусідами.

Тим часом ЗМІ повідомили, що США у понеділок надіслали кільком членам Ради безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном на щонайменше два роки.

Зазначимо, 13 жовтня президент США та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Нині адміністрація президента США Дональда Трампа докладає зусиль для збереження угоди щодо сектора Гази, яка опинилась під загрозою через обстріли Ізраїлем позицій ХАМАС.