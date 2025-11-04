Кипр хочет создать ближневосточный аналог НАТО

Кипр хочет создать региональную организацию для содействия безопасности на Ближнем Востоке по аналогу НАТО или ОБСЕ.

Об этом заявил кипрский президент Никос Христодулидис, его цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Христодулидис убежден, что организация такого типа может стать платформой для обеспечения стабильности в одном из самых нестабильных регионов мира.

По его словам, Кипр сейчас работает над "формированием необходимых политических условий" для создания региональной организации по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке.

"Это что-то вроде НАТО или ОБСЕ на Ближнем Востоке, если хотите. Это подчеркнуло бы преимущества содействия региональному сотрудничеству", – заявил президент.

Христодулидис добавил, что Кипр готов возглавить эту инициативу, позиционируя себя как дипломатический мост между Европой и ее южными соседями.

Между тем СМИ сообщили, что США в понедельник направили нескольким членам Совета безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком минимум на два года.

Отметим, 13 октября президент США и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сейчас администрация президента США Дональда Трампа прилагает усилия для сохранения соглашения по сектору Газы, которое оказалось под угрозой из-за обстрелов Израилем позиций ХАМАС.