Французький депутат зажадав заборони на продаж вина у парламентському буфеті
Французький депутат з дрібної лівої партії виступив за заборону алкоголю у парламентському буфеті, а також за заборону для депутатів включати алкогольні напої до своїх витрат на їжу та напої.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
У розпорядженні журналістів опинився внутрішній звіт, у якому депутат Емманюель Дюплессі висловлюється за виключення алкоголю з меню парламентського буфету, а також за те, щоб депутати не могли включати алкогольні напої до своїх витрат на їжу та напої. На його думку, продаж алкоголю на робочому місці "викликає питання у багатьох французів".
Дюплессі є представником дрібної партії Génération.s у межах лівого блоку "Новий народний фронт".
Ще один депутат від "Зелених", прізвище якого у публікації не згадали, пропонує не відшкодовувати вартість алкоголю у витратах на обіди.
Також у парламентському звіті згадують, що минулого року у парламентському буфеті витратили на вино та інший алкоголь близько 100 тисяч євро. Це можуть бути чеки не лише депутатів та їхніх помічників, але й урядовців та членів їхніх команд.
Дюплессі – вже не перший з французьких депутатів, хто озвучив таку ідею. Так, у травні лідерка "Зелених" Сіріель Шатлен запропонувала заборонити алкоголь у парламенті у вечірні години.
У травні заборона на пиво та алкоголь у парламентському кафетерії почала діяти у федеральному парламенті Бельгії.
