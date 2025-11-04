Французький депутат зажадав заборони на продаж вина у парламентському буфеті

Французький депутат з дрібної лівої партії виступив за заборону алкоголю у парламентському буфеті, а також за заборону для депутатів включати алкогольні напої до своїх витрат на їжу та напої.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У розпорядженні журналістів опинився внутрішній звіт, у якому депутат Емманюель Дюплессі висловлюється за виключення алкоголю з меню парламентського буфету, а також за те, щоб депутати не могли включати алкогольні напої до своїх витрат на їжу та напої. На його думку, продаж алкоголю на робочому місці "викликає питання у багатьох французів".

Дюплессі є представником дрібної партії Génération.s у межах лівого блоку "Новий народний фронт".

Ще один депутат від "Зелених", прізвище якого у публікації не згадали, пропонує не відшкодовувати вартість алкоголю у витратах на обіди.

Також у парламентському звіті згадують, що минулого року у парламентському буфеті витратили на вино та інший алкоголь близько 100 тисяч євро. Це можуть бути чеки не лише депутатів та їхніх помічників, але й урядовців та членів їхніх команд.

Дюплессі – вже не перший з французьких депутатів, хто озвучив таку ідею. Так, у травні лідерка "Зелених" Сіріель Шатлен запропонувала заборонити алкоголь у парламенті у вечірні години.

У травні заборона на пиво та алкоголь у парламентському кафетерії почала діяти у федеральному парламенті Бельгії.

Нагадаємо, у жовтні стався скандал із радником президента Литви, якого запідозрили у виступі на публічній події у стані алкогольного сп’яніння.

У 2023 році міністру економіки Фінляндії довелось заперечувати, що він був п'яний на роботі.