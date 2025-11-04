Французский депутат потребовал запрета на продажу вина в парламентском буфете
Французский депутат из мелкой левой партии выступил за запрет алкоголя в парламентском буфете, а также за запрет для депутатов включать алкогольные напитки в свои расходы на еду и напитки.
Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".
В распоряжении журналистов оказался внутренний отчет, в котором депутат Эмманюэль Дюплесси высказывается за исключение алкоголя из меню парламентского буфета, а также за то, чтобы депутаты не могли включать алкогольные напитки в свои расходы на еду и напитки. По его мнению, продажа алкоголя на рабочем месте "вызывает вопросы у многих французов".
Дюплесси является представителем мелкой партии Génération.s в рамках левого блока "Новый народный фронт".
Еще один депутат от "Зеленых", фамилия которого в публикации не упомянули, предлагает не возмещать стоимость алкоголя в расходах на обеды.
Также в парламентском отчете вспоминают, что в прошлом году в парламентском буфете потратили на вино и другой алкоголь около 100 тысяч евро. Это могут быть чеки не только депутатов и их помощников, но и чиновников и членов их команд.
Дюплесси – уже не первый из французских депутатов, кто озвучил такую идею. Так, в мае лидер "Зеленых" Сириэль Шатлен предложила запретить алкоголь в парламенте в вечерние часы.
В мае запрет на пиво и алкоголь в парламентском кафетерии начал действовать в федеральном парламенте Бельгии.
Напомним, в октябре произошел скандал с советником президента Литвы, которого заподозрили в выступлении на публичном событии в состоянии алкогольного опьянения.
В 2023 году министру экономики Финляндии пришлось отрицать, что он был пьян на работе.