Еврокомиссия призвала Сербию исправить ряд проблем для движения к членству в ЕС

Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для движения к членству.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос во время выступления в Европарламенте 4 ноября.

Еврокомиссар отметила, что Сербии нужно активизировать евроинтеграционные реформы, в частности те, которые касаются важнейшего кластера "Основы".

"Мы ожидаем от Сербии преодоления застоя в вопросе судебной системы и фундаментальных прав, немедленного разворота в вопросе ухудшения ситуации со свободой слова, свободой университетов, и обеспечения прогресса в вопросе реформы избирательной системы", – отметила Кос.

"Мы также должны увидеть дальнейшее прогрессивное и большее согласование с общей внешнеполитической и политикой безопасности ЕС", – сказала еврокомиссар, добавив, что от представителей власти Сербии также ожидают прекращения антиевропейской риторики.

Напомним, 4 ноября Еврокомиссия представит отчеты о прогрессе в евроинтеграционных реформах всех стран-кандидатов, в том числе Украины.

В отчете о прогрессе Украины говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией. "Европейская правда" готовит его подробный анализ.

Стоит заметить, что в экспертном сообществе ожидали более критического документа от ЕК, об этом читайте в статье "Год стагнации, а не реформ. Украину ждет критический отчет Еврокомиссии".