Британия ввела обязательное содержание птиц из-за вспышек птичьего гриппа

Великобритания ввела обязательные меры по содержанию птиц на всей территории Англии с целью замедления распространения птичьего гриппа.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Обязательные меры по содержанию птиц вступят в силу в четверг, 6 ноября.

Только в понедельник, 3 ноября, было подтверждено два вспышки в коммерческих птицефермах, одна в Северном Йоркшире, другая в Девоне, а также третья среди птиц, содержащихся в неволе, в Восточном Сассексе.

На данный момент в Великобритании зафиксировано 23 вспышки заболевания, из них 19 в Англии.

Как отмечается, владельцы менее 50 птиц освобождены от мер по содержанию птиц в помещении, при условии, что яйца и продукты птицеводства предназначены исключительно для собственного потребления.

Заболевание распространяется преимущественно дикими птицами, которые осенью мигрируют на юг.

От эпидемии пострадали птицеводы в ряде стран Европы. В Нидерландах запрет выпускать птицу на улицу ввели ранее в этом месяце. В Польше пришлось уничтожить 100 тысяч домашних птиц.

29 октября в немецкой земле Саар из-за угрозы распространения птичьего гриппа владельцам птицы запретили выпускать птиц на улицу, что стало первым таким решением в стране.

31 октября стало известно, что в Германии забили более полумиллиона животных в результате вспышки птичьего гриппа; болезнь продолжает распространяться по стране.

В Австрии с 3 ноября ввели режим повышенного риска из-за вспышки птичьего гриппа, случаи которого зафиксированы среди диких птиц в ряде федеральных земель.