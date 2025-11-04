Єврокомісія оприлюднила звіт щодо євроінтеграційного прогресу України

Єврокомісія 4 листопада опублікувала річну доповідь щодо прогресу України у реформах, необхідних для вступу до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Річна доповідь Єврокомісії щодо євроінтеграційного поступу України на сотню сторінок з’явилася на офіційному сайті ЄК.

Ще до публікації документа стало відомо, що ЄС узгодив позитивний для України звіт про розширення та уникне тези про "розворот" реформ.

Також Україну називають серед четвірки країн, які протягом року здійснили найбільше євроінтеграційних реформ серед усіх держав-кандидатів.

Водночас у Єврокомісії закликали Україну уникати будь-яких дій, які можуть послабити чи скасувати антикорупційні реформи, проведені раніше.

"Європейська правда" готує детальний аналіз звіту після його оприлюднення.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка назвав звіт ЄК про розширення "найкращим за три роки".

В експертній спільноті чекали критичнішого документа від ЄК, про це читайте у статті "Рік стагнації, а не реформ. На Україну чекає критичний звіт Єврокомісії".