Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины в евроинтеграции

4 ноября Еврокомиссия опубликовала годовой доклад о прогрессе Украины в реформах, необходимых для вступления в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Годовой доклад Еврокомиссии о прогрессе Украины в евроинтеграции на сотню страниц появился на официальном сайте ЕК.

Еще до публикации документа стало известно, что ЕС согласовал положительный для Украины отчет о расширении и избежит тезиса о "развороте" реформ.

Также Украину называют среди четверки стран, которые в течение года осуществили наибольшее количество евроинтеграционных реформ среди всех государств-кандидатов.

В то же время в Еврокомиссии призвали Украину избегать любых действий, которые могут ослабить или отменить антикоррупционные реформы, проведенные ранее.

"Европейская правда" готовит подробный анализ отчета после его обнародования.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка назвал отчет ЕК о расширении "лучшим за три года".

В экспертном сообществе ждали более критического документа от ЕК, об этом читайте в статье "Год стагнации, а не реформ. Украину ждет критический отчет Еврокомиссии".