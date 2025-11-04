Зеленський: щоб зупинити Путіна, потрібні і США, і Європа

Президент Володимир Зеленський вважає, що для того, аби зупинити очільника Кремля Владіміра Путіна та його вторгнення в Україну, потрібна сильна підтримка як Європейського Союзу, так і США.

Про це український президент заявив під час онлайн-виступу на саміті з питань розширення ЄС, який транслює Euronews, пише "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи вважаєте він, що Європейський Союз робить достатньо для припинення російсько-української війни на тлі посилення ударів РФ по території України.

На це український президент заявив, що Європа допомагає Україні в імпорті газу, постачанні обладнання, у відновленні електро- та енергопостачання.

"Все це дуже важливо, особливо під час війни. Але якщо говорити про те, чи робить ЄС достатньо, щоб змусити Путіна зупинитися – думаю, що сьогодні нам все ще потрібні США і Європа, і тоді ми матимемо шанс зупинити Путіна", – наголосив він.

Він наголосив на важливості підтримки Європою фінансування українського виробництва, а також на допомозі у протиповітряній обороні.

Говорячи про США, Зеленський наголосив, що Америці варто бути відкритою до можливостей постачання Україні зброї великої дальності.

"Це дуже важливо. Навіть як стримуючий фактор, ми повинні мати її, щоб використовувати. Нам потрібна підтримка США", – акцентував він.

Зеленський наголосив: Україні потрібна підтримка президента США Дональда Трампа в цьому питанні. На його думку, це "буде вирішальним тиском на Росію".

Він також подякував ЄС та США за нещодавні санкції, які вдарили по Росії.

"Це інструменти, які змусять і підштовхнуть Росію до переговорного процесу, до дипломатії. І, безсумнівно, у цій дипломатії будуть потрібні і Америка, і Європа", – підсумував Зеленський.

Наприкінці жовтня Сполучені Штати вперше за другої каденції Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента. Зокрема, під санкції потрапили "Роснефть" та "Лукойл".

Тоді ж Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

"Енергетичний" блок пакета санкцій, зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ.

