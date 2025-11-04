Зеленский: чтобы остановить Путина, нужны и США, и Европа

Президент Владимир Зеленский считает, что для того, чтобы остановить главу Кремля Владимира Путина и его вторжение в Украину, нужна сильная поддержка как Европейского Союза, так и США.

Об этом украинский президент заявил во время онлайн-выступления на саммите по вопросам расширения ЕС, который транслирует Euronews, пишет "Европейская правда".

У Зеленского спросили, считаете ли он, что Европейский Союз делает достаточно для прекращения российско-украинской войны на фоне усиления ударов РФ по территории Украины.

На это украинский президент заявил, что Европа помогает Украине в импорте газа, поставке оборудования, в восстановлении электро- и энергоснабжения.

"Все это очень важно, особенно во время войны. Но если говорить о том, делает ли ЕС достаточно, чтобы заставить Путина остановиться – думаю, что сегодня нам все еще нужны США и Европа, и тогда у нас будет шанс остановить Путина", – подчеркнул он.

Зеленский отметил важность поддержки Европой финансирования украинского производства, а также помощи в противовоздушной обороне.

Говоря о США, Зеленский отметил, что Америке стоит быть открытой к возможностям поставки Украине оружия большой дальности.

"Это очень важно. Даже как сдерживающий фактор, мы должны иметь его, чтобы использовать. Нам нужна поддержка США", – акцентировал он.

Зеленский подчеркнул: Украине нужна поддержка президента США Дональда Трампа в этом вопросе. По его мнению, это "будет решающим давлением на Россию".

Он также поблагодарил ЕС и США за недавние санкции, которые ударили по России.

"Это инструменты, которые заставят и подтолкнут Россию к переговорному процессу, к дипломатии. И, несомненно, в этой дипломатии будут нужны и Америка, и Европа", – подытожил Зеленский.

В конце октября Соединенные Штаты впервые при второй каденции Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента. В частности, под санкции попали "Роснефть" и "Лукойл".

Тогда же Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

"Энергетический" блок пакета санкций, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ.

