Міністр оборони Румунії обіцяє розповісти депутатам про скорочення контингенту США

Румунський міністр оборони Йонуц Моштяну у вівторок сказав, що прийде до парламенту для розʼяснення питання скорочення контингенту американських військ у Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Моштяну сказав, що прийде до парламенту, "коли це дозволить графік прем'єр-міністра", аби обговорити питання щодо контингенту США, "наскільки це можливо в межах дебатів з використанням секретних і конфіденційних даних".

Він додав, що Румунія відчуває підтримку з боку Альянсу, а "оборона і стримування не пов'язані тільки з кількістю військ".

"Оборона Румунії не є вразливою, тому що ми є в цьому оборонному альянсі НАТО, альянсі, який дозволяє нам спати спокійно, альянсі, який, ось, сьогодні вночі підняв свої літаки", – сказав міністр.

Минулого тижня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.