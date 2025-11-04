Министр обороны Румынии обещает рассказать депутатам о сокращении контингента США

Румынский министр обороны Йонуц Моштяну во вторник сказал, что придет в парламент для разъяснения вопроса сокращения контингента американских войск в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Моштяну сказал, что придет в парламент, "когда это позволит график премьер-министра", чтобы обсудить вопрос о контингенте США, "насколько это возможно в рамках дебатов с использованием секретных и конфиденциальных данных".

Он добавил, что Румыния чувствует поддержку со стороны Альянса, а "оборона и сдерживание не связаны только с количеством войск".

"Оборона Румынии не является уязвимой, потому что мы находимся в этом оборонном альянсе НАТО, альянсе, который позволяет нам спать спокойно, альянсе, который, вот, сегодня ночью поднял свои самолеты", – сказал министр.

На прошлой неделе Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, которая ранее появилась в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.