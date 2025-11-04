У Польщі – масштабний марш профспілок за збереження робочих місць
Новини — Вівторок, 4 листопада 2025, 17:10 —
У польському місті Катовіце у вівторок, 4 листопада, розпочався масштабний марш профспілок, учасники якого виступають за збереження робочих місць і підтримку промисловості в регіоні Сілезії та Заглемб’я.
Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".
Як зазначається, демонстранти зібралися в трьох різних районах міста – поблизу арени "Сподек", у районі Заленже та в парку Костюшка.
Колони протестувальників рухаються до Сілезького воєводського управління, де заплановано головний мітинг і передання петиції губернатору регіон.
Як заявив голова профспілки "Солідарність" у Сілезії та Домброві Домінік Колорз, учасники акції прагнуть привернути увагу до погіршення ситуації в промисловості та нестабільності робочих місць у різних галузях – від шахт і металургії до автомобільного виробництва.
У колоні, що вирушила від "Сподека", беруть участь кілька тисяч людей: переважно шахтарі та сталевари.
Марш спричинив значні перебої в дорожньому русі та роботі громадського транспорту.
Зокрема у центрі Катовіце вже утворилися затори, частина вулиць перекрита, а влада закликає мешканців уникати району біля Сілезького воєводського управління.
Міська транспортна адміністрація попередила, що затримки та зміни маршрутів зачеплять понад 70 автобусних і трамвайних ліній.
Найбільші перебої очікуються між 14:30 і 17:30, а в окремих районах – до 19:30. Для компенсації буде запущено спеціальний автобусний маршрут і кілька тимчасових зупинок.
14 жовтня у Греції зупинили роботу громадський транспорт і порти через загальнонаціональний страйк, організований найбільшими профспілками державного та приватного секторів – ADEDY і GSEE.
Працівники протестували проти урядового законопроєкту, який передбачає подовження робочого часу та зміни правил найму в приватному секторі.
16 жовтня парламент Греції ухвалив суперечливу реформу, яка дозволила 13-годинний робочий день за виняткових обставин.
5 та 6 листопада грецькі таксисти у районі міста Афіни проведуть 48-годинний страйк протестуючи проти політики уряду, яка, на їхню думку, послаблює їхній сектор.