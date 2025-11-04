У польському місті Катовіце у вівторок, 4 листопада, розпочався масштабний марш профспілок, учасники якого виступають за збереження робочих місць і підтримку промисловості в регіоні Сілезії та Заглемб’я.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, демонстранти зібралися в трьох різних районах міста – поблизу арени "Сподек", у районі Заленже та в парку Костюшка.

Колони протестувальників рухаються до Сілезького воєводського управління, де заплановано головний мітинг і передання петиції губернатору регіон.

Фото: RMF24

Як заявив голова профспілки "Солідарність" у Сілезії та Домброві Домінік Колорз, учасники акції прагнуть привернути увагу до погіршення ситуації в промисловості та нестабільності робочих місць у різних галузях – від шахт і металургії до автомобільного виробництва.

У колоні, що вирушила від "Сподека", беруть участь кілька тисяч людей: переважно шахтарі та сталевари.

Марш спричинив значні перебої в дорожньому русі та роботі громадського транспорту.

Фото: RMF24

Зокрема у центрі Катовіце вже утворилися затори, частина вулиць перекрита, а влада закликає мешканців уникати району біля Сілезького воєводського управління.

Міська транспортна адміністрація попередила, що затримки та зміни маршрутів зачеплять понад 70 автобусних і трамвайних ліній.

Найбільші перебої очікуються між 14:30 і 17:30, а в окремих районах – до 19:30. Для компенсації буде запущено спеціальний автобусний маршрут і кілька тимчасових зупинок.

14 жовтня у Греції зупинили роботу громадський транспорт і порти через загальнонаціональний страйк, організований найбільшими профспілками державного та приватного секторів – ADEDY і GSEE.

Працівники протестували проти урядового законопроєкту, який передбачає подовження робочого часу та зміни правил найму в приватному секторі.

16 жовтня парламент Греції ухвалив суперечливу реформу, яка дозволила 13-годинний робочий день за виняткових обставин.

5 та 6 листопада грецькі таксисти у районі міста Афіни проведуть 48-годинний страйк протестуючи проти політики уряду, яка, на їхню думку, послаблює їхній сектор.