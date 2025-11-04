В Польше – масштабный марш профсоюзов за сохранение рабочих мест

В польском городе Катовице во вторник, 4 ноября, начался масштабный марш профсоюзов, участники которого выступают за сохранение рабочих мест и поддержку промышленности в регионе Силезии и Заглембье.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, демонстранты собрались в трех разных районах города – вблизи арены "Сподек", в районе Заленже и в парке Костюшка.

Колонны протестующих движутся к Силезскому воеводскому управлению, где запланирован главный митинг и передача петиции губернатору региона.

Фото: RMF24

Как заявил председатель профсоюза "Солидарность" в Силезии и Домброве Доминик Колорз, участники акции стремятся привлечь внимание к ухудшению ситуации в промышленности и нестабильности рабочих мест в различных отраслях – от шахт и металлургии до автомобильного производства.

В колонне, которая отправилась от "Сподека", участвуют несколько тысяч человек: преимущественно шахтеры и сталевары.

Марш вызвал значительные перебои в дорожном движении и работе общественного транспорта.

Фото: RMF24

В частности, в центре Катовице уже образовались пробки, часть улиц перекрыта, а власти призывают жителей избегать района возле Силезского воеводского управления.

Городская транспортная администрация предупредила, что задержки и изменения маршрутов затронут более 70 автобусных и трамвайных линий.

Наибольшие перебои ожидаются между 14:30 и 17:30, а в отдельных районах – до 19:30. Для компенсации будет запущен специальный автобусный маршрут и несколько временных остановок.

14 октября в Греции остановили работу общественный транспорт и порты из-за общенациональной забастовки, организованной крупнейшими профсоюзами государственного и частного секторов – ADEDY и GSEE.

Работники протестовали против правительственного законопроекта, который предусматривает продление рабочего времени и изменения правил найма в частном секторе.

16 октября парламент Греции принял спорную реформу, которая разрешила 13-часовой рабочий день в исключительных обстоятельствах.

5 и 6 ноября греческие таксисты в районе города Афины проведут 48-часовую забастовку, протестуя против политики правительства, которая, по их мнению, ослабляет их сектор.