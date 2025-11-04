МЗС Італії: вульгарщина Захарової тільки посилює бажання допомагати Україні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок викликав посла РФ Алексєя Парамонова у звʼязку з обурливими коментарями речниці російського МЗС Марії Захарової щодо обвалу вежі в Римі напередодні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні італійського зовнішньополітичного відомства.

Під час виклику Таяні висловив протест проти "вульгарних слів" речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової щодо вчорашнього обвалу середньовічної вежі Конті в центрі Рима.

"Слова речниці є ще більш неприйнятними, як було підкреслено заступнику глави місії Росії, з огляду на співчуття, висловлене Італією, коли трагічні події сталися в Росії", – йдеться в повідомленні.

Італійське МЗС звернуло увагу, що посольство Росії уже спростувало слова Захарової, "усвідомлюючи допущену вульгарність, і висловлює співчуття у звʼязку з загибеллю робітника під час обвалу".

"Але всі агресивні заяви, що надходять з Росії, лише підсилюють бажання італійського народу захищати тих, хто зазнає незаконної та невиправданої агресії, що порушує міжнародне право", – додали у відомстві.

Захарова раніше пов’язала інцидент із підтримкою Італією України, заявивши, що "доки уряд Італії продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна – від економіки до її веж – занепаде".

Це сталось на тлі того, як італійські рятувальники підтвердили смерть робітника з Румунії внаслідок обвалу.

У Римі почали розслідування щодо недбалості та неумисного вбивства після обвалу середньовічної вежі.