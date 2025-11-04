МИД Италии: вульгарность Захаровой только усиливает желание помогать Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во вторник вызвал посла РФ Алексея Парамонова в связи с возмутительными комментариями пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой об обрушении башни в Риме накануне.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.

Во время вызова Таяни выразил протест против "вульгарных слов" пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в отношении вчерашнего обрушения средневековой башни Конти в центре Рима.

"Слова пресс-секретаря являются еще более неприемлемыми, как было подчеркнуто заместителю главы миссии России, учитывая соболезнования, высказанные Италией, когда трагические события произошли в России", – говорится в сообщении.

Итальянский МИД обратил внимание, что посольство России уже опровергло слова Захаровой, "осознавая допущенную вульгарность, и выражает соболезнования в связи с гибелью рабочего во время обрушения".

"Но все агрессивные заявления, поступающие из России, только усиливают желание итальянского народа защищать тех, кто подвергается незаконной и неоправданной агрессии, нарушающей международное право", – добавили в ведомстве.

Захарова ранее связала инцидент с поддержкой Италией Украины, заявив, что "пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна – от экономики до ее башен – придет в упадок".

Это произошло на фоне того, как итальянские спасатели подтвердили смерть рабочего из Румынии в результате обрушения.

В Риме начали расследование по факту халатности и непредумышленного убийства после обрушения средневековой башни.