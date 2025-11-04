ЗМІ: ЄС готує нові заходи проти виробництва та обігу вуличних наркотиків

Європейська комісія планує опублікувати в грудні пакет заходів, спрямованих на обмеження обігу та виробництва вуличних наркотиків в Європейському Союзі.

Про це стало відомо Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з останньою програмою Єврокомісії, 3 грудня мають бути прийняті нові правила щодо хімічних прекурсорів, що використовуються для виробництва наркотиків.

"Нова стратегія щодо наркотиків і нове законодавство щодо прекурсорів знаходяться в стадії підготовки", – повідомило Агентство ЄС з наркотиків.

Відділ внутрішніх справ Єврокомісії очолює розробку нової стратегії щодо наркотиків і плану боротьби з незаконним обігом, а відділ податків готує пропозицію щодо прекурсорів наркотиків, повідомило Агентство ЄС з наркотиків.

Як зазначається, поточна стратегія щодо наркотиків визначає пріоритети ЄС у цій сфері з 2021 року, але її дія закінчується цього року. Нова стратегія та супровідний план дій визначать, як Європа повинна боротися з цією кризою, що загострюється, у період з 2026 по 2030 рік.

Агентство ЄС з наркотиків повідомило, що в 2023 році країни-члени ЄС зафіксували рекордну кількість вилученого кокаїну сьомий рік поспіль. Водночас кількість вилучених хімічних прекурсорів за кілька років до 2023 року зросла більш ніж утричі.

У Римі нещодавно вилучили 200 кг кокаїну на 16 млн євро. У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.

Також писали, що іспанська поліція вилучила 6,5 тонн кокаїну та заарештувала дев'ятьох осіб після того, як завдяки інформації від США провела рейд на судні біля Канарських островів.

29 жовтня писали, що у Словаччині провели міжнародну антинаркотичну операцію, внаслідок якої було вилучено понад 2 тисячі кілограмів кокаїну на суму приблизно 175 млн євро.