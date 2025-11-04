СМИ: ЕС готовит новые меры против производства и оборота уличных наркотиков

Европейская комиссия планирует опубликовать в декабре пакет мер, направленных на ограничение оборота и производства уличных наркотиков в Европейском Союзе.

Об этом стало известно Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно последней программе Еврокомиссии, 3 декабря должны быть приняты новые правила в отношении химических прекурсоров, используемых для производства наркотиков.

"Новая стратегия в отношении наркотиков и новое законодательство в отношении прекурсоров находятся в стадии подготовки", – сообщило Агентство ЕС по наркотикам.

Отдел внутренних дел Еврокомиссии возглавляет разработку новой стратегии в отношении наркотиков и плана борьбы с незаконным оборотом, а отдел налогов готовит предложение по прекурсорам наркотиков, сообщило Агентство ЕС по наркотикам.

Как отмечается, текущая стратегия в отношении наркотиков определяет приоритеты ЕС в этой сфере с 2021 года, но ее действие заканчивается в этом году. Новая стратегия и сопроводительный план действий определят, как Европа должна бороться с этим обостряющимся кризисом в период с 2026 по 2030 год.

Агентство ЕС по наркотикам сообщило, что в 2023 году страны-члены ЕС зафиксировали рекордное количество изъятого кокаина седьмой год подряд. В то же время количество изъятых химических прекурсоров за несколько лет до 2023 года выросло более чем в три раза.

В Риме недавно изъяли 200 кг кокаина на 16 млн евро. В Нидерландах перехватили 1200 кг кокаина, среди задержанных оказался 14-летний подросток.

Также писали, что испанская полиция изъяла 6,5 тонн кокаина и арестовала девять человек после того, как благодаря информации от США провела рейд на судне возле Канарских островов.

29 октября писали, что в Словакии провели международную антинаркотическую операцию, в результате которой было изъято более 2 тысяч килограммов кокаина на сумму около 175 млн евро.