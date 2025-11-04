США могут закрыть часть воздушного пространства, если шатдаун продлится

Министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что если шатдаун продлится еще неделю, это может привести к "массовому хаосу" и вынудить его закрыть часть национального воздушного пространства для воздушного движения.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Отметим, вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета длится уже 34 дня и может установить рекорд, если в ближайшие дни республиканцы и демократы не достигнут компромисса.

"Если вы доведете нас до недели с сегодняшнего дня, демократы, вы увидите массовый хаос, вы увидите массовые задержки рейсов. Вы увидите массовые отмены, и вы можете увидеть, как мы закроем определенные части воздушного пространства, потому что мы просто не можем им управлять", – сказал Даффи.

Эти комментарии стали самым серьезным предупреждением администрации Трампа о возможных последствиях роста количества отсутствующих диспетчеров воздушного движения.

Как отмечается, авиакомпании заявили, что на этой неделе 3,2 млн пассажиров пострадали от задержек или отмены рейсов из-за резкого роста количества отсутствующих диспетчеров воздушного движения.

На прошлой неделе в Сенате в 13-й раз провалился проект о финансировании работы правительства.

При этом проект с дополнительными средствами, вокруг которого продолжаются споры, предусматривает расходы на работу правительства только до 21 ноября.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.