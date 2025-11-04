Сербські антикорупційні прокурори звинуватили Вучича у тиску

Провідні прокурори Сербії, що займаються боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, у вівторок звинуватили президента країни Александра Вучича у "незаконному впливі" на їхні розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Приводом для реакції прокурорів стало інтервʼю Вучича напередодні, в якому він назвав їх "корумпованою бандою" і звинуватив у затримці реконструкції готелю на місці зруйнованого бомбардуванням колишнього штабу югославської армії в центрі Белграда через кримінальне розслідування.

Сербський президент також накинувся на суддів, яким закинув нібито незаконне звільнення протестувальників, заарештованих під час студентських демонстрацій.

У спільній заяві прокурорів йдеться, що Вучич "переступив межі і зловживав своїми повноваженнями, наданими йому законом і Конституцією, намагаючись чинити неналежний і незаконний вплив на цю установу, коментуючи поточні кримінальні розслідування".

Прокурори заявили, що ці висловлювання "прямо перешкоджають правосуддю і підривають конституційний і правовий порядок та верховенство права".

У останньому звіті Європейської комісії про прогрес Сербії на шляху до вступу в ЄС, серед іншого, рекомендується "зменшити політичне втручання в судову владу та прокуратуру".

