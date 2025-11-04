Сербские антикоррупционные прокуроры обвинили Вучича в давлении

Ведущие прокуроры Сербии, занимающиеся борьбой с коррупцией и организованной преступностью, во вторник обвинили президента страны Александра Вучича в "незаконном влиянии" на их расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Поводом для реакции прокуроров стало интервью Вучича накануне, в котором он назвал их "коррумпированной бандой" и обвинил в задержке реконструкции отеля на месте разрушенного бомбардировкой бывшего штаба югославской армии в центре Белграда из-за уголовного расследования.

Сербский президент также набросился на судей, которым вменил якобы незаконное освобождение протестующих, арестованных во время студенческих демонстраций.

В совместном заявлении прокуроров говорится, что Вучич "переступил границы и злоупотребил своими полномочиями, предоставленными ему законом и Конституцией, пытаясь оказывать ненадлежащее и незаконное влияние на эту институцию, комментируя текущие уголовные расследования".

Прокуроры заявили, что эти высказывания "прямо препятствуют правосудию и подрывают конституционный и правовой порядок и верховенство права".

В последнем отчете Европейской комиссии о прогрессе Сербии на пути к вступлению в ЕС, среди прочего, рекомендуется "уменьшить политическое вмешательство в судебную власть и прокуратуру".

