Сербские антикоррупционные прокуроры обвинили Вучича в давлении
Ведущие прокуроры Сербии, занимающиеся борьбой с коррупцией и организованной преступностью, во вторник обвинили президента страны Александра Вучича в "незаконном влиянии" на их расследования.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Поводом для реакции прокуроров стало интервью Вучича накануне, в котором он назвал их "коррумпированной бандой" и обвинил в задержке реконструкции отеля на месте разрушенного бомбардировкой бывшего штаба югославской армии в центре Белграда из-за уголовного расследования.
Сербский президент также набросился на судей, которым вменил якобы незаконное освобождение протестующих, арестованных во время студенческих демонстраций.
В совместном заявлении прокуроров говорится, что Вучич "переступил границы и злоупотребил своими полномочиями, предоставленными ему законом и Конституцией, пытаясь оказывать ненадлежащее и незаконное влияние на эту институцию, комментируя текущие уголовные расследования".
Прокуроры заявили, что эти высказывания "прямо препятствуют правосудию и подрывают конституционный и правовой порядок и верховенство права".
В последнем отчете Европейской комиссии о прогрессе Сербии на пути к вступлению в ЕС, среди прочего, рекомендуется "уменьшить политическое вмешательство в судебную власть и прокуратуру".
