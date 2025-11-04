СМИ: Германия начала предлагать афганцам деньги, чтобы те не подавали на убежище

Правительство Германии начало предлагать гражданам Афганистана, которые подали заявку на убежище через Пакистан, денежные выплаты и другую помощь, если они откажутся от своих планов.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Welt.

Около 2 тысяч афганцев, которым было разрешено переселиться в Германию в рамках программы для лиц, считающихся находящимися под угрозой при власти талибов, уже несколько месяцев застряли в соседнем Пакистане после того, как Берлин заморозил эту программу, пообещав ограничить миграцию.

Правозащитные группы и десятки пострадавших афганцев оспорили это решение в суде, и некоторые из них выиграли дела, что усилило давление на Берлин. Часть уже пустили в Германию, но не всех.

В течение последних дней эти заявители, по информации Welt, получили письмо от Министерства внутренних дел Германии с информацией о двух возможных формах поддержки: либо 2500 евро единовременной помощи перед выездом из Пакистана, либо 10 тысяч евро в качестве единовременной "стартовой помощи" после выезда – для возвращения в Афганистан или, в исключительных случаях, в третью страну.

В письме также предлагается и другая помощь – от организационной поддержки при выезде из Пакистана до медицинского сопровождения и транспорта, а также проживания и питания.

Напомним также, что Германия в 2025 году возобновила депортации в Афганистан – впервые после прихода к власти группировки "Талибан".