В Бельгии закрыли два аэропорта после сообщения о дронах

Воздушное движение в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж во вторник вечером приостановили из соображений безопасности после сообщения о пролете дронов неподалеку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

По словам представителя Skeyes, ответственного за контроль воздушного движения в Бельгии, Курта Вервиллигена, незадолго до 20:00 поступило сообщение о дроне над территорией аэропорта Брюсселя.

"Из соображений безопасности все воздушное движение было временно закрыто", – сказал он.

Сначала было объявлено о перенаправлении рейсов в Льеж, но тамтешний аэропорт также получил сообщение о дронах поблизости. Поэтому воздушный трафик направили в Маастрихт.

Несколько дней назад Бельгия начала расследование по поводу появления нескольких беспилотников над военной базой в южной части страны.

Впоследствии стало известно, что над военной базой Кляйне-Брогель, что на востоке страны, заметили новые подозрительные дроны.

После этого сообщалось, что Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные дроны, которые будут замечены над военными авиабазами.