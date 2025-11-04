Дроны снова замечены над военной базой на востоке Бельгии

Вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии во вторник вечером заметили неизвестные беспилотники – это второй такой инцидент за неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Het Nieuwsblad.

Жители города Пеер, расположенного недалеко от базы, сообщили о пролете шести дронов неизвестного происхождения. Местная полиция немедленно выехала на место и сама смогла дважды визуально подтвердить наличие БПЛА.

"Все еще непонятно, поскольку Министерство обороны не смогло обнаружить дроны. Вертолет федеральной полиции был вызван для возможного слежения за аппаратами", – сказал мэр Пеера Стивен Матей.

Напомним, что это уже второй за неделю случай, когда бельгийские власти получили сообщение о дронах, пролетевших над авиабазой Кляйне-Брогель.

Параллельно во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.