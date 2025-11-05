Reuters: США просять ООН зняти санкції з президента Сирії на тлі його візиту в Білий дім

США запропонували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає скасування санкції щодо президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, який повинен зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі наступного понеділка.

З документом ознайомилося агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт резолюції також передбачає зняття санкцій з міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Наразі не відомо, коли він документ винесуть на голосування. Для ухвалення резолюції необхідно як мінімум дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку Росії, Китаю, США, Франції або Великої Британії.

Вашингтон вже кілька місяців закликає 15 членів Радбезу пом'якшити санкції проти Сирії.

Після 13 років громадянської війни президент Сирії Башар аАсад був повалений в грудні в результаті блискавичної наступальної операції повстанських сил під керівництвом ісламістської організації "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ).

ХТШ була офіційним крилом Аль-Каїди в Сирії до розриву відносин у 2016 році. З травня 2014 року ця група перебуває в санкційному списку Ради Безпеки ООН щодо Аль-Каїди та Ісламської держави.

Низка членів ХТШ також перебувають під санкціями ООН – забороною на поїздки, заморожуванням активів та ембарго на постачання зброї.

Комітет з санкцій Ради Безпеки регулярно надавав аль-Шараа винятки на поїздки цього року, тож навіть якщо резолюція, підготовлена США, не буде прийнята до понеділка, сирійський президент, ймовірно, все одно зможе відвідати Білий дім.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп вже зустрічався з Ахмедом аль-Шараа.

Американський президент оголошував, що розпочне нормалізацію відносин із Сирією та скасує санкції проти неї, аби дати країні "шанс на мир" після повалення режиму Башара Асада.