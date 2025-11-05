Reuters: США просят ООН снять санкции с президента Сирии на фоне его визита в Белый дом

США предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает отмену санкций в отношении президента Сирии Ахмеда аль-Шараа, который должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в следующий понедельник.

С документом ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Проект резолюции также предусматривает снятие санкций с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Пока не известно, когда документ вынесут на голосование. Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

Вашингтон уже несколько месяцев призывает 15 членов Совбеза смягчить санкции против Сирии.

После 13 лет гражданской войны президент Сирии Башар Асад был свергнут в декабре в результате молниеносной наступательной операции повстанческих сил под руководством исламистской организации "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ).

ХТШ была официальным крылом Аль-Каиды в Сирии до разрыва отношений в 2016 году. С мая 2014 года эта группа находится в санкционном списке Совета Безопасности ООН в отношении Аль-Каиды и Исламского государства.

Ряд членов ХТШ также находятся под санкциями ООН – запретом на поездки, замораживанием активов и эмбарго на поставки оружия.

Комитет по санкциям Совета Безопасности регулярно предоставлял аль-Шараа исключения на поездки в этом году, поэтому даже если резолюция, подготовленная США, не будет принята до понедельника, сирийский президент, вероятно, все равно сможет посетить Белый дом.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп уже встречался с Ахмедом аль-Шараа.

Американский президент объявил, что начнет нормализацию отношений с Сирией и отменит санкции против нее, чтобы дать стране "шанс на мир" после свержения режима Башара Асада.