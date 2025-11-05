Поліція Латвії не відкриватиме справу проти глави МЗС за заявою росолігарха Авена

Латвійська поліція не розпочинатиме кримінальне провадження за заявою громадянина Росії та Латвії, мільярдера Петра Авена проти міністерки закордонних справ Байби Браже.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Влітку російський олігарх Авен розкритикував висловлювання Браже в газеті Diena, оскільки, на його думку, міністерка безпідставно звинуватила його в корупційних зв'язках з вищим політичним керівництвом Росії та у відмиванні грошей.

Він звернувся до Державної поліції із закликом розпочати кримінальне провадження проти Браже.

Тим часом в поліції заявили, що провели службову перевірку, в ході якої встановлено, що в діянні відсутній склад злочину.

У зв'язку з цим правоохоронці вирішили відмовити у порушенні кримінального процесу.

Нагадаємо, у вересні минулого року суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

А у квітні 2024 року Суд Євросоюзу анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана та вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Авен і Фрідман є акціонерами "Альфа-Груп", частиною якого є Альфа-Банк, один із найбільших російських банків. Авен проживає в Латвії зі своєю сім'єю з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році.

