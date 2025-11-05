Полиция Латвии не будет открывать дело против главы МИД по заявлению россолигарха Авена

Латвийская полиция не будет начинать уголовное производство по заявлению гражданина России и Латвии, миллиардера Петра Авена против министра иностранных дел Байбы Браже.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Летом российский олигарх Авен раскритиковал высказывания Браже в газете Diena, поскольку, по его мнению, министр безосновательно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.

Он обратился в Государственную полицию с призывом начать уголовное производство против Браже.

Между тем в полиции заявили, что провели служебную проверку, в ходе которой установлено, что в деянии отсутствует состав преступления.

В связи с этим правоохранители решили отказать в возбуждении уголовного процесса.

Напомним, в сентябре прошлого года суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его жене Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

А в апреле 2024 года Суд Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана и указал, что основания включения росолигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Групп", частью которого является Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. Авен проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

