У Франції наростає скандал довкола Shein: у каталозі знайшли зброю

Французький депутат знайшов зброю категорії А серед товарів, які пропонують на китайській платформі онлайн-торгівлі Shein – у продовження скандалу із продажем там секс-ляльок із зовнішністю малих дівчат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X заявив представник правих "Республіканців" від Луари Антуан Верморель-Марк.

Депутат заявив, що дослідив каталог товарів на Shein та виявив у ньому зброю категорії А.

Après les poupées pédopornographiques, SHEIN vend désormais des armes de catégorie A (machette, coups de poing américain). Le fait de vendre ces armes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je saisi immédiatement la Procureure de la République. Un nouveau… pic.twitter.com/R54FbJGi1H – Antoine Vermorel-Marques (@antoinevermorel) November 5, 2025

"За продаж такої зброї передбачено санкції у вигляді 5 років позбавлення волі та 75 тисяч євро штрафу. Я негайно повідомив про це прокурора Республіки. Перейдено ще одну межу", – заявив Антуан Верморель-Марк.

В інтерв’ю Le Parisien депутат розповів, що знайшов у каталозі мачете, що продаються як "сокира для походів", і кастети, замасковані під прикраси.

"Ця "сокира для кемпінгу" – це зброя. І вона позначена як "бестселер" і навіть пропонується зі знижкою до Різдва", – зауважив Верморель-Марк.

Він заявив, що днями з групою інших депутатів від різних фракцій ініціює резолюцію з метою привернути увагу уряду та Єврокомісії до ситуації та до потреби краще регулювати діяльність таких торговельних майданчиків.

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними – після того, як французькі контролюючі органи помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток. В парламенті зажадали пояснень від компанії, а в уряді заявили, що це може призвести до заборони платформи.

Французька прокуратура у вівторок повідомила, що проводить розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish у зв'язку з імовірним поширенням на їхніх торгових майданчиках контенту, що містить дитячу порнографію.

ЗМІ дізналися про перший випадок затримання французького покупця скандальної ляльки.

Попри скандал, у Парижі 5 листопада все ж відкрився перший фізичний магазин Shein у торговому центрі BHV.