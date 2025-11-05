Ukraine 1st Прогресивний захід
У Франції наростає скандал довкола Shein: у каталозі знайшли зброю

Новини — Середа, 5 листопада 2025, 13:17 — Марія Ємець

Французький депутат знайшов зброю категорії А серед товарів, які пропонують на китайській платформі онлайн-торгівлі Shein – у продовження скандалу із продажем там секс-ляльок із зовнішністю малих дівчат. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X заявив представник правих "Республіканців" від Луари Антуан Верморель-Марк.

Депутат заявив, що дослідив каталог товарів на Shein та виявив у ньому зброю категорії А.

"За продаж такої зброї передбачено санкції у вигляді 5 років позбавлення волі та 75 тисяч євро штрафу. Я негайно повідомив про це прокурора Республіки. Перейдено ще одну межу", – заявив Антуан Верморель-Марк.

В інтерв’ю Le Parisien депутат розповів, що знайшов у каталозі мачете, що продаються як "сокира для походів", і кастети, замасковані під прикраси. 

"Ця "сокира для кемпінгу" – це зброя. І вона позначена як "бестселер" і навіть пропонується зі знижкою до Різдва", – зауважив Верморель-Марк.

Він заявив, що днями з групою інших депутатів від різних фракцій ініціює резолюцію з метою привернути увагу уряду та Єврокомісії до ситуації та до потреби краще регулювати діяльність таких торговельних майданчиків. 

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними – після того, як французькі контролюючі органи помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток. В парламенті зажадали пояснень від компанії, а в уряді заявили, що це може призвести до заборони платформи. 

Французька прокуратура у вівторок повідомила, що проводить розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish у зв'язку з імовірним поширенням на їхніх торгових майданчиках контенту, що містить дитячу порнографію.

ЗМІ дізналися про перший випадок затримання французького покупця скандальної ляльки. 

Попри скандал, у Парижі 5 листопада все ж відкрився перший фізичний магазин Shein у торговому центрі BHV.

