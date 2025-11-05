Во Франции нарастает скандал вокруг Shein: в каталоге нашли оружие

Французский депутат нашел оружие категории А среди товаров, предлагаемых на китайской платформе онлайн-торговли Shein – в продолжение скандала с продажей там секс-кукол с внешностью маленьких девочек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X заявил представитель правых "Республиканцев" от Луары Антуан Верморель-Марк.

Депутат заявил, что исследовал каталог товаров на Shein и обнаружил в нем оружие категории А.

Après les poupées pédopornographiques, SHEIN vend désormais des armes de catégorie A (machette, coups de poing américain). Le fait de vendre ces armes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je saisi immédiatement la Procureure de la République. Un nouveau… pic.twitter.com/R54FbJGi1H – Antoine Vermorel-Marques (@antoinevermorel) November 5, 2025

"За продажу такого оружия предусмотрены санкции в виде 5 лет лишения свободы и 75 тысяч евро штрафа. Я немедленно сообщил об этом прокурору Республики. Перейдена еще одна граница", – заявил Антуан Верморель-Марк.

В интервью Le Parisien депутат рассказал, что нашел в каталоге мачете, продаваемые как "топор для походов", и кастеты, замаскированные под украшения.

"Этот "топор для кемпинга" – это оружие. И она обозначена как "бестселлер" и даже предлагается со скидкой до Рождества", – отметил Верморель-Марк.

Он заявил, что на днях с группой других депутатов от разных фракций инициирует резолюцию с целью привлечь внимание правительства и Еврокомиссии к ситуации и к необходимости лучше регулировать деятельность таких торговых площадок.

Напомним, скандал с Shein набрал обороты в выходные – после того, как французские контролирующие органы заметили на платформе секс-куклы в образе малолетних девочек. В парламенте потребовали объяснений от компании, а в правительстве заявили, что это может привести к запрету платформы.

Французская прокуратура во вторник сообщила, что проводит расследование в отношении онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress и Wish в связи с вероятным распространением на их торговых площадках контента, содержащего детскую порнографию.

СМИ узнали о первом случае задержания французского покупателя скандальной куклы.

Несмотря на скандал, в Париже 5 ноября все же открылся первый физический магазин Shein в торговом центре BHV.