В Ризі хочуть заборони запускати феєрверки у нічний час

В латвійській столиці Ризі пропонують розробити правила, які передбачають заборону на використання піротехніки в нічний час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, для свят Ліго і Нового року, а також публічних заходів, узгоджених з самоврядуванням, у забороні планують зробити винятки.

Раніше така заборона вже містилася в Правилах громадського порядку – використання піротехнічних виробів було заборонено з 23:00 до 7:00, якщо це не було погоджено з виконавчим директором міста Риги, за винятком державних святкових днів.

Віцемер Риги Едвардс Ратнієкс пояснив, що з моменту набрання чинності в 2024 році Закону "Про адміністративні покарання за порушення у сфері управління, громадського порядку та використання державної мови", колишні правила громадського порядку втратили чинність.

Планується, що нові обов'язкові правила "Про тимчасові обмеження використання феєрверків і сценічних піротехнічних виробів у Ризі" заборонять використання піротехніки на відкритому повітрі: у літній період – з 23:00 до 7:00, в інший час року – з 22:00 до 7:00. Обмеження не поширюватимуться на використання піротехніки: на публічних заходах, узгоджених з самоврядуванням, а також у дні певних свят.

Остаточне рішення щодо цих правил ухвалять на засіданні Ризької міськради.

Нещодавно повідомляли, що в Румунії низка міст вирішила відмовитись від салютів на Новий рік заради тварин.

Крім того, заборону на використання феєрверків підтримала більшість депутатів Сенату Нідерландів на засіданні у липні після того, як у квітні відповідну ініціативу схвалила Палата депутатів.