В Риге хотят запрета запускать фейерверки в ночное время

В латвийской столице Риге предлагают разработать правила, предусматривающие запрет на использование пиротехники в ночное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано, для праздников Лиго и Нового года, а также публичных мероприятий, согласованных с самоуправлением, в запрете планируют сделать исключения.

Ранее такой запрет уже содержался в Правилах общественного порядка – использование пиротехнических изделий было запрещено с 23:00 до 7:00, если это не было согласовано с исполнительным директором города Риги, за исключением государственных праздничных дней.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс пояснил, что с момента вступления в силу в 2024 году Закона "Об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка", прежние правила общественного порядка утратили силу.

Планируется, что новые обязательные правила "О временных ограничениях использования фейерверков и сценических пиротехнических изделий в Риге" запретят использование пиротехники на открытом воздухе: в летний период – с 23:00 до 7:00, в остальное время года – с 22:00 до 7:00. Ограничения не будут распространяться на использование пиротехники: на публичных мероприятиях, согласованных с самоуправлением, а также в дни определенных праздников.

Окончательное решение по этим правилам примут на заседании Рижского горсовета.

Недавно сообщалось, что в Румынии ряд городов решили отказаться от салютов на Новый год ради животных.

Кроме того, запрет на использование фейерверков поддержало большинство депутатов Сената Нидерландов на заседании в июле после того, как в апреле соответствующую инициативу одобрила Палата депутатов.