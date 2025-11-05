У Франції відклали слухання у справі одного з підозрюваних у пограбуванні Лувру

У середу, 5 листопада, французький суд відклав розгляд справи одного підозрюваного у крадіжці коштовностей з Лувру через увагу ЗМІ та інші питання, які можуть перешкодити справедливому розгляду справи.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Суд у Бобіньї, на північ від Парижа, заявив, що розгляд справи підозрюваного за звинуваченням у пошкодженні державної власності відбудеться у квітні.

Адвокати 39-річного чоловіка заявили, що гучний розголос про пограбування Лувру не дав їм можливості належним чином підготуватися до судового розгляду.

Прокурор погодився, що справа повинна розглядатися в "спокійних умовах", яких у середу, 5 листопада, не було через "медіатизацію та останні події".

Йдеться про чоловіка, який був заарештований через шість днів після пограбування Лувру в своєму будинку в Обервільє, передмісті на північ від Парижа, де він народився. Йому висунули попередні звинувачення в крадіжці організованою бандою та злочинній змові.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня. Воно тривало всього 7 хвилин – злочинці поцупили коштовності вартістю 88 млн євро. До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, зокрема з Німеччини та Інтерполу.

Двоє осіб віком 34 і 39 років були офіційно звинувачені та взяті під варту 29 жовтня ввечері. 39-річний чоловік, раніше засуджений за крадіжки з обтяжувальними обставинами у 2008 і 2014 роках, 5 листопада мав постати перед судом у справі про пошкодження майна, скоєне у відділку поліції 2019 року.

Зазначимо, двом із п’яти осіб, затриманих у минулого тижня у справі про зухвале пограбування Лувру, у суботу, 1 листопада, було висунуто офіційні обвинувачення, тоді як трьох інших випустили на свободу.