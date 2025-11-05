Во Франции отложили слушания по делу одного из подозреваемых в ограблении Лувра

В среду, 5 ноября, французский суд отложил рассмотрение дела одного подозреваемого в краже драгоценностей из Лувра из-за внимания СМИ и других вопросов, которые могут помешать справедливому рассмотрению дела.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Суд в Бобиньи, что к северу от Парижа, заявил, что рассмотрение дела подозреваемого по обвинению в повреждении государственной собственности состоится в апреле.

Адвокаты 39-летнего мужчины заявили, что громкая огласка ограбления Лувра не дала им возможности должным образом подготовиться к судебному разбирательству.

Прокурор согласился, что дело должно рассматриваться в "спокойных условиях", которых в среду, 5 ноября, не было из-за "медиатизации и последних событий".

Речь идет о мужчине, который был арестован через шесть дней после ограбления Лувра в своем доме в Обервилье, пригороде к северу от Парижа, где он родился. Ему предъявили предварительные обвинения в краже организованной бандой и преступном сговоре.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября. Оно длилось всего 7 минут – преступники украли драгоценности стоимостью 88 млн евро. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в том числе из Германии и Интерпола.

Два человека в возрасте 34 и 39 лет были официально обвинены и взяты под стражу 29 октября вечером. 39-летний мужчина, ранее судимый за кражи с отягчающими обстоятельствами в 2008 и 2014 годах, должен был 5 ноября предстать перед судом по делу о повреждении имущества, совершенное в отделении полиции в 2019 году.

Отметим, двум из пяти человек, задержанных на прошлой неделе по делу о дерзком ограблении Лувра, в субботу, 1 ноября, были предъявлены официальные обвинения, тогда как троих других выпустили на свободу.