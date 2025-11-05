В Ирландии владельцев птиц обязали не выпускать их из помещений из-за вспышки птичьего гриппа

В среду, 5 ноября, Ирландия ввела обязательный общенациональный порядок содержания птиц в неволе, который вступает в силу с 10 ноября, после первой вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на ферме в стране с 2022 года.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Быстрое сезонное распространение в Европе птичьего гриппа вызвало беспокойство правительств и птицеводческой отрасли после того, как он опустошил поголовье по всему миру в последние годы, нарушив поставки, вызвав рост цен на продукты питания и повысив риск передачи вируса человеку.

Всемирная организация здравоохранения животных сообщила в среду, 5 ноября, что в ирландском городе Карлоу был обнаружен вирус в стаде индюков, насчитывавшем 3240 птиц – из них умерли 3130.

По данным Министерства сельского хозяйства Ирландии, в течение последнего года вирус широко распространялся среди диких птиц по всей Ирландии.

В частности, отмечается, что в графстве Корк зафиксировали 12 случаев в популярном парке дикой природы, в результате чего он был вынужден закрыться до конца ноября.

За день до этого Великобритания ввела обязательные меры по содержанию птиц по всей территории Англии. От эпидемии пострадали птицеводы в ряде стран Европы. В Нидерландах запрет выпускать птицу на улицу ввели ранее в октябре.

В Польше пришлось уничтожить 100 тысяч домашних птиц. 31 октября стало известно, что в Германии забили более полумиллиона животных в результате вспышки птичьего гриппа; болезнь продолжает распространяться по стране.

В Австрии с 3 ноября ввели режим повышенного риска из-за вспышки птичьего гриппа, случаи которого зафиксированы среди диких птиц в ряде федеральных земель.