В правительстве Польши хотят разобраться с политиком, получившим награду от Беларуси

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал "очень опасной ситуацией" получение антиукраинским евродепутатом Гжегожем Брауном "правозащитной" премии, связанной с режимом Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Накануне стало известно, что Браун вошел в число лауреатов белорусской "Премии мира и прав человека", которую присуждает пропагандистский фонд имени Эмиля Чечко – польского солдата, дезертировавшего в Беларусь.

К этому делу обратился во время своего выступления в Варшаве Косиняк-Камыш, который ранее вручил награды военным и работникам Министерства обороны по случаю приближения Национального праздника независимости Польши.

"Я с беспокойством воспринял информацию, что один из польских евродепутатов, господин Гжегож Браун, был награжден или отмечен премией имени Эмиля Чечко белорусским режимом", – сказал вице-премьер.

Он добавил, что это "очень опасная ситуация", напомнив, что Чечко был дезертиром, который бежал в Беларусь, предав Польшу.

"Я надеюсь на быстрое отклонение этого, потому что иначе это будет явным предательством принципов патриотизма", – сказал польский министр обороны, добавив, что это дело, несомненно, потребует объяснения.

Гжегож Браун известен, в частности, тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляская.

Читайте также: Украинофоб, антисемит и скандалист: как Гжегож Браун стал "звездой" польской политики.